"Около 10% от българите страдат от автоимунното заболяване тиреоидит на. Заболяването води до постепенно понижаване на функцията на щитовидната жлеза и развитие на хипотиреоидизъм, при който е необходим прием на хормона левотироксин (Т4)", каза заендокринологът д-р Мария Калинкова.Тя препоръчва пациентите да проследяват хормоните два пъти годишно – пролет и есен, както и редовно да извършват ехографски прегледи на жлезата."В студените месеци се забелязва по-често обостряне на симптомите, тъй като щитовидната жлеза участва и в терморегулацията на организма. Затова зимата може да бъде по-труден сезон за болните. Допълнителен прием на селен и цинк може да подпомогне имунната система", допълни д-р Калинкова.По отношение на храненето тя отхвърля твърденията за строга забрана на глутена. "Препоръчва се ограничена, но не напълно изключена консумация на глутенови продукти, тъй като могат да засилят автоимунните реакции. Солта трябва да бъде йодирана, като препоръчителната дневна доза е около 5 грама, а морските продукти – да се консумират умерено, до два пъти седмично. Менюто следва да бъде балансирано – с умерено количество въглехидрати, достатъчно белтъчини и повече зеленчуци. Сладките изделия се препоръчва да се избягват, независимо от наличието на заболяване", каза още тя.Д-р Мария Калинкова обърна внимание и на синдрома на. "При пациентите се наблюдават множество кисти на яйчниците, завишени нива на мъжки хормони, акне, засилено окосмяване и нередовен цикъл. Заболяването може да затрудни зачеването, затова се препоръчват редовни профилактични прегледи и ранна диагностика. Възможно е овладяване на състоянието чрез рационално хранене, физическа активност и медикаментозна терапия, предписана от специалист. Ранната намеса е ключът към успешното лечение", посочи тя.