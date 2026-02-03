Сподели close
Днес е Зимен Симеоновден – един от най-неблагоприятните дни в годината. Православната църква почита паметта на свети Симеон Богоприимец и на Света Анна пророчица.

Народните поверия, свързани с този ден:

– Не се реже, сече или пробожда с нож, ножица, игла, секира;

– Не се плете, преде, тъче и шие;

– Не се дава нищо назаем;

– Не се изхвърля пепел и смет навън;

– Не се изнасят вещи от дома, за да не "излезе берекетът“;

– В някои райони не се споменава думата "вълк“.

На 3 февруари имен ден празнуват:

Симеон, Симеона, Симеонка, Симеонко, Симо, Симон, Симона, Симонка, Симча, Симчо, Сима, Симан, Симана, Мони, Моньо, Мона, Монка, Моника.