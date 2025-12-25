Зимна обстановка. По-добре отложете пътуването!
© Фейсбук
Пътят не е почистен, хлъзгаво е и има сняг. Шофьорите съветват да се кара бавно и внимателно, а ако можете - по-добре си останете вкъщи.
Следете актуалната трафик обстановка в страната ТУК.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Росен Желязков: Честито Рождество Христово! Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!
10:06
Молитва за Бъдни вечер
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
napalma
преди 1 ч. и 44 мин.
......хлъзгаво е и има сняг.А вие, какво очаквате през зимата на висок старопланински проход, да е на стъкло ли пътя. Ако е подготвен автомобила и шофьора проблема няма да има. Аман от мрънкащи хора.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.