Положението на пътя през Троянския проход не е много добро. Това става ясно от кадри в социалните мрежи.

Пътят не е почистен, хлъзгаво е и има сняг. Шофьорите съветват да се кара бавно и внимателно, а ако можете - по-добре си останете вкъщи.

Следете актуалната трафик обстановка в страната ТУК. 