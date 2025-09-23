ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Зимни и летни температури в сряда
Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, по черноморското крайбрежие - между 14° и 18°, за София - около 9°. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд все още над източните райони ще има ниска облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 28°.
В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.
По Черноморието в часовете до обяд ще има ниска облачност, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 16 мин. и залязва в 19 ч. и 20 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 4 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 51 мин. и залязва в 20 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР: Любомир Киров има украинско гражданство, в задълженията му ...
17:31 / 23.09.2025
Бъдещите фармацевти предпочитат практика във вериги, а семейните ...
17:18 / 23.09.2025
Теменужка Петкова: България няма да променя данъчната си политика...
17:08 / 23.09.2025
Теменужка Петкова: Целта ни е не да правим пропаганда за еврото, ...
16:41 / 23.09.2025
Километрично задръстване на АМ "Тракия"
16:30 / 23.09.2025
Кристин Лагард: В еврозоната България ще има своя позиция, принос...
16:08 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета