Зимният сезон е предизвикателство за дихателната система. Белият дроб е органът, който е в най-пряка връзка с околната среда. През него преминават 9-10 хиляди литра въздух. Първият и основен фактор, който поставя белия дроб пред предизвикателство, е мръсният въздух. Това каза пулмологът д-р София Ангелова в предаванетонас водещ Ася Александрова.През зимния сезон фините прахови частици се задържат в ниските слоеве на въздуха с мъглите, при това в много висока концентрация. Хората, които имат астма и хронична обструктивна белодробна болест, влошават своето състояние през този период. "Те трябва да следят периодите с високи концентрации на фини прахови частици и да избягват излизане навън. Ако излизат, трябва задължително да слагат маски, и то маските FFP2, които защитават на около 99% от фините прахови частици“, съвета пулмологът.В по-голям риск са и децата, които през зимния сезон поемат по-голямо количество фини прахови частици заради по-късите дихателни пътища. Бременните – също, допълни д-р Ангелова. "При тях нуждата от кислород е по-голяма – те правят повече дихателни движения и от там вероятността да вдишват повече частици, които могат да преминат и плацентарната бариера“, поясни тя.Дните, в които има пренос на сахарски пясък към Европейския континент, също са опасни за страдащите от белодробни заболявания. Сахарският пясък съдържа силикати, силиций, алуминий, мед, сулфати. Всичко това представлява доста агресивна среда за дихателната система, обясни д-р София Ангелова.43-годишната й практика като специалист е показала, че щастливите хора прекарват много по-лесно острите респираторни заболявания или не боледуват. "Всичко е свързано с доброто състояние на нашата имунна система. Тя се поддържа на първо място чрез балансирано хранене – белтъци, въглехидрати, мазнини и минерали. Зимата не е сезон за диети, трябва да приемаме основните нутриенти, необходими за нашата дихателна система. Белият дроб много "обича“ антиоксидантите – витамините А, Е, С, които можем да доставяме с плодовете и зеленчуците. Движението и разходките са изключително важни“, подчерта д-р Ангелова.Съветът й е болните да останат вкъщи поне 3 дни. "Три дни пазене на легло означава, че ще се предпазиш от усложнения на вирусната инфекция и няма да заразяваш околните. Когато говорим, отделяме 250 вирусни частици, но когато кихаме, те могат да станат 50 000, а когато кашляме – 800 хиляди. Много важно е кихането и кашлянето да стават в отделна кърпичка, която след това да се изхвърля“, посъветва д-р Ангелова.Най-разпространени в момента са обикновената настинка, която се предизвиква от студения въздух. Характерно за нея е драскане и сухота в гърлото, последваща обилна хрема и кашлица. Срещат се и коронавирусите и параинфлуенчните вируси. Вторите обикновено предизвикват ларингити и ларинготрахеити. Респираторно-синцитиалният вирус обикновено води до бронхиолити при децата. Случаите на грип за момента са все още малко, обясни специалистът. "Грипът се отличава от другите вирусни заболявания с остро начало и много къс инкубационен период. Характерни са висока температура, силно изразена отпадналост, главоболие, силни болки по мускули и стави, непоносимост към светлина. Лечението на грипния вирус трябва да стане в първите 48 часа“, допълни д-р Ангелова.