Златните кюлчета и монети над определена проба, са освободени от ДДС

© Златото поскъпна драстично, след като американският президент Доналд Тръмп уволни гуверньора на Федералния резерв Лиса Кук.



"Има много хубава сентенция - да не слушаме шума в медиите, а да гледаме фундамента. Това е вярно, когато търгуваме с акции, при златото не е по-различно. На ежедневна база, това което се случва на глобално ниво, има влияние и отражение в няколко процента. Уронването на авторитета на Федералния резерв повлия на цената, но това ще е много краткосрочно", коментира изпълнителен директор на компания, търгуваща с благородни метали - Макс Баклаян.



По думите му инвеститорите в инвестиционно злато трябва да следят основния двигател - централните банкери, които се очаква тази година да купят над 1000 тона.



Експертът подчерта, че инвестиционното злато - кюлчета и монети над определена проба, са освободени от ДДС.



"Когато купите накит или друго злато, върху което се налага ДДС като нумизматична монета, автоматично това означава, че не е инвестиционен продукт. Когато купувате накити, купувате злато с примеси, най-вече купувате емоция, бижу на което да се наслаждавате. Цената им ще расте, тъй като суровината също расте", подчерта Баклаян.



В ефира на Bulgaria ON AIR той посочи, че инвестициите в бижута не са най-интелигентният начин за инвестиране.



"4 стограмови шоколада, наредени един върху друг, представляват 2,5 кг злато в кюлчета, което е около 500 000 лв.", даде пример експертът за това колко място заема инвестиционното злато.



"България е на челно място в ЕС по покупки на инвестиционно злато, след Полша и Германия - по покупки на глава от населението. Не е случайно - от много години се развива пазарът на инвестиционно злато, българинът разбира добре какво означава инвестиционното злато и какъв вид актив е и във времена на силна глобална геополитическа несигурност представлява стабилен актив", посочи Макс Баклаян.