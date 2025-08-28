ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Златните кюлчета и монети над определена проба, са освободени от ДДС
"Има много хубава сентенция - да не слушаме шума в медиите, а да гледаме фундамента. Това е вярно, когато търгуваме с акции, при златото не е по-различно. На ежедневна база, това което се случва на глобално ниво, има влияние и отражение в няколко процента. Уронването на авторитета на Федералния резерв повлия на цената, но това ще е много краткосрочно", коментира изпълнителен директор на компания, търгуваща с благородни метали - Макс Баклаян.
По думите му инвеститорите в инвестиционно злато трябва да следят основния двигател - централните банкери, които се очаква тази година да купят над 1000 тона.
Експертът подчерта, че инвестиционното злато - кюлчета и монети над определена проба, са освободени от ДДС.
"Когато купите накит или друго злато, върху което се налага ДДС като нумизматична монета, автоматично това означава, че не е инвестиционен продукт. Когато купувате накити, купувате злато с примеси, най-вече купувате емоция, бижу на което да се наслаждавате. Цената им ще расте, тъй като суровината също расте", подчерта Баклаян.
В ефира на Bulgaria ON AIR той посочи, че инвестициите в бижута не са най-интелигентният начин за инвестиране.
"4 стограмови шоколада, наредени един върху друг, представляват 2,5 кг злато в кюлчета, което е около 500 000 лв.", даде пример експертът за това колко място заема инвестиционното злато.
"България е на челно място в ЕС по покупки на инвестиционно злато, след Полша и Германия - по покупки на глава от населението. Не е случайно - от много години се развива пазарът на инвестиционно злато, българинът разбира добре какво означава инвестиционното злато и какъв вид актив е и във времена на силна глобална геополитическа несигурност представлява стабилен актив", посочи Макс Баклаян.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Станаха ясни оценките за четиримата кандидати за членове на КПК
14:11 / 28.08.2025
България е сред страните с най-малък брой потребители на "умни" у...
14:01 / 28.08.2025
Близо 60% от бюджета на НЗОК е разходван за първите 7 месеца на г...
13:24 / 28.08.2025
Болниците: Агресията над медици трябва незабавно да спре
12:59 / 28.08.2025
Синьото гориво у нас поевтинява
12:50 / 28.08.2025
Президентът с голяма новина от Германия, другата седмица в Българ...
12:30 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета