Зловещо: Откриха новородено бебе в чувал между два блока
Зловещият случай е от столичния квартал "Дружба" 1.
Криминалисти и полицаи работят по случая.
