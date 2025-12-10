Знаете ли колко украинци потърсиха временна защита в България?
©
Държавите от ЕС, които приемат най-голям брой лица, получили временна закрила от Украйна, са Германия (1 229 960 души; 28,6% от общия брой в ЕС), Полша (965 005; 22,5%) и Чехия (393 005; 9,1%). В България временна закрила са получили 75 255 украинци.
През октомври 2025 г. страните от ЕС са издали 74 175 нови решения, предоставящи временна закрила. Това е вторият най-висок месечен общ брой през 2025 г. след пика, наблюдаван през септември (79 525). Тези високи числа са резултат от постановление на украинското правителство от края на август 2025 г., с което се дава право на мъже на възраст от 18 до 22 години включително да напускат Украйна безпрепятствено.
Най-високите съотношения на бенефициенти на временна закрила на хиляда души са наблюдавани в Чехия (36,0), Полша (26,4) и Естония (25,5), докато съответната цифра на ниво ЕС е 9,5 на хиляда души.
Към 31 октомври 2025 г. украинските граждани представляват над 98,4% от бенефициентите на временна закрила в ЕС. Възрастните жени съставляват 43,8% от бенефициентите. Непълнолетните представляват почти една трета (30,8%), докато възрастните мъже съставляват малко повече от една четвърт (25,5%) от общия брой.
Данните, представени в тази статия, се отнасят до предоставянето на статут на временна закрила въз основа на Решение за изпълнение 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г., с което се установява наличието на масов приток на разселени лица от Украйна поради руската агресия срещу Украйна и се въвежда временна закрила.
На 13 юни 2025 г. Европейският съвет прие решение за удължаване на временната закрила за тези хора от 4 март 2026 г. до 4 март 2027 г.
Още по темата
/
Експерт: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
24.10
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен от Тръмп по начина, по който той обеща
22.10
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
20.10
Още от категорията
/
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10:00
Габриела Руменова за китайските продукти: Стоките могат да са опасни заради начина, по който са изработени
09.12
Васко Кръпката: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
"Чисто, без огън и дим": Жители на Хасково и района се включиха в обучения за по-безопасна и чиста околна среда
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тайна на заплатата пада
12:14
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.