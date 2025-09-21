ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зорница Русинова: Хората да не си обменят парите преди 1 януари
"Целта на тези срещи е да се даде конкретна, точна и ясна информация, така че хората да имат яснота какво им предстои през следващите месеци до края на годината, така и от януари следващата година", това каза в обзорното предаване "Метроном" на Радио "Фокус" председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.
"Това, което най-много вълнува гражданите е кога и къде трябва да се обменят средствата, какво е предвидено за по-уязвимите и по-възрастните хора от населението ни. Малкият и средният бизнес също имат конкретни въпроси. Това е и причината Икономическият и социален съвет да направи кампания в три града. Започваме в Казанлък от 25 септември", допълни тя.
"Ние влизаме в ролята на експерти, които от една страна дават конкретна информация, но и хора, които задават въпроси към институциите, които присъстват на тези срещи", каза Русинова.
Председателят на Икономическия и социален съвет препоръчва на хората да не бързат да обменят парите си преди 1 януари, тъй като банките все още имат такси и комисионни.
"Хората , които получават социални плащания като пенсии и обезщетения за безработица, да не доверяват на никого и да не подписват нищо, тъй като не се налагат промени, те ще започнат да получават своите средства в евро след 1 януари. Както и всички договорни отношения автоматично се променят", допълни още Зорница Русинова.
Освен това според нея институциите са готови за въвеждането на еврото.
"Част от проверките, които бяха направени в последните месеци, показват готовността им. Навсякъде, където се срещаме с местните власти се вижда, че общините са синхронизирали информационните си системи", каза Русинова.
"Бих посъветвала всеки на своето ниво, в града, в който живее и предлага услугите си, да се обърне към хората с отговори, да дава разяснение, за да се спрат вече притесненията и страховете", добави тя.
Зорница Русинова говори още и по отношение на стопанския живот. "Не еднократно сме казвали колко огромни са транзакционните такси, които бизнесът ще спечели. Имаме примери със страни като Литва, Латвия, Естония и Хърватска как се увеличават доходите", каза председателят на Икономическия и социален съвет.
