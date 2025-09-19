Зорница Русинова за предложението на МВФ пенсионната осигуровка да се вдигне от 1 януари

© NOVA NEWS В началото на предстоящия "сериозен политически сезон", както го определи бившият социален министър Зорница Русинова, в чийто център ще бъде бюджетът, ключови въпроси за пенсиите, доходите и данъчната система излизат на дневен ред. Според Русинова всяка промяна в системата трябва да се прави изключително внимателно, с дългосрочен хоризонт и след постигане на максимално съгласие между политическите сили и социалните партньори, за да не се губи доверието на гражданите.



Зорница Русинова коментира, че този случай е интересен, но в основата на проблемите с пенсионните системи в цяла Европа, включително и в България, стои фактът, че "цялата архитектура на системите е правена при различна демография и при различни индустриални и икономически отношения". По думите ѝ "същият проблем имаме и тук в България" – дефицитна осигурителна система, породена от намаляващия брой работещи спрямо увеличаващия се брой пенсионери.



Тя припомни, че миналата година Икономическият и социален съвет е изготвил мащабен анализ на пенсионната система, обхващащ и трите ѝ стълба, който съдържа конкретни предложения за усъвършенстване. Целта на препоръките е двойна - от една страна, финансово стабилизиране на системата чрез намаляване на дефицита, и от друга, осигуряване на адекватност на пенсиите чрез ежегодно увеличение.



Препоръките на МВФ и нуждата от стабилност



– Увеличение на пенсионните осигуровки с 1% от 1 януари 2026 г.



– Повишаване на данъка върху недвижимите имоти.



– Премахване на плоския данък и преминаване към прогресивно облагане.



– Овладяване на ръста на заплатите.



По повод предложението за увеличение на осигурителната вноска, Русинова изрази личното си мнение, че "не мисли, че към момента трябва да се пипа осигурителната система, особено за следващата година". Според нея трябва да се търсят резерви в настоящата система и начини за изсветляване на сивата икономика. Тя подчерта, че честите и резки промени подкопават доверието в системата, което е ключово за нейната стабилност.



"За да има стабилност на пенсионната система, е ключово доверието. За да има доверие, хората, които в момента работят, трябва да са спокойни, че когато дойде тяхното време, тази система ще може да им даде достойни пенсии", заяви пред NOVA NEWS Русинова.