ЗАРЕЖДАНЕ...
Зов за помощ: Млад мъж има нужда от подкрепа в борбата с тежко заболяване
©
Младият мъж разказва своята история:
Завърших Първа езикова гимназия във Варна, бакалавърска степен в УНСС – София, и магистратура в Копенхаген, Дания.
След това се върнах в България, където срещнах любовта на живота си. Заедно, щастливи и влюбени, заживяхме в София. Не след дълго ми се случи най-вълнуващото събитие – станах баща на прекрасна, ангелска дъщеричка. Моите момичета са всичко, за което някога съм мечтал – и дори повече!
Е… оказа се, че дори и в мечтите трябва да има място за реализъм.
След два почти поредни Ковида, вторият от които изкарах много тежко през 2022 г., започна влошаването ми и тогава започнах да мечтая само за здраве.
Диагноза: Множествена склероза.
Борбен съм и не се отказвам. До момента съм се лекувал три пъти в аюрведична клиника в Индия, лежал съм два пъти в болница на Урбазон, храня се здравословно – без глутен и казеин. Пробвах кислородна терапия, балонна дилатация на югуларни вени и вена азигос, ходя редовно на физиотерапия и на психолог.
Въпреки всички усилия, не успявам да се чувствам пълноценен – ходя много трудно и имам проблем с пазенето на равновесие. Не мога да се разхождам с дъщеря си, не мога да скрия от нея, че нещо не е наред.
Кандидатствам за трансплантация на стволови клетки в Москва – метод, който спира автоимунния процес и прогресията на МС.
За съжаление, необходимата сума е непосилна за семейството ми и затова търся помощ, доброта и разбиране.
Благодаря и бъдете здрави! :)
Всеки, който желае и има възможност да помогне на Любомир, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев или на следната банкова сметка:
IBAN: BG97BUIN95611000740294
BIC: BUINBGSF
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Любомир Любомиров
Още от категорията
/
Образователен медиатор: Мерките срещу насилието не се изчерпват с видеонаблюдение и охрана на сградите
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.