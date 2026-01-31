Зов за помощ: Млада жена и майка води тежка битка за живота си
©
"Мамо, много ми липсваш“ – това е посланието, което малкият Яси изпраща на майка си. Детето живее във Враца при баба си, докато бащата на Мая е неотлъчно до нея в болницата.
По думите на самата Мая лечението има ефект – туморите са намалели както по брой, така и по размер. Това дава надежда на цялото семейство, което вече четвърта година се бори с болестта. До момента са преминали през множество терапии, а разходите за лечението възлизат на около 150 хиляди лева.
Семейството е заминало за Турция със спестени средства, но те са се изчерпали за по-малко от месец. Терапиите и престоят в клиниката са изключително скъпи, а за да бъде завършен лечебният курс, са необходими още поне 160 хиляди евро – сума, с която близките не разполагат. От предписаните шест химиотерапии до момента са направени три.
Въпреки трудностите, Мая не губи надежда и вярва както в медицината, така и в добрите хора. Същата вяра споделя и синът ѝ, който мечтае единствено майка му да се прибере здрава у дома.
Роднини и приятели на Мая организират дарителски кампании, за да съберат необходимите средства. Те я описват като грижовна майка, обичаща дъщеря и изключително добър човек, който заслужава шанс за живот.
Ако искате да помогнете на Мая да пребори болестта и да се прибере у дома, ето как може да го направите:
IBAN: BG27CECB979010J2856000
BIC: CECBBGSF
Банка: Централна Кооперативна Банка
Мая Александрова
Още от категорията
/
Иван Иванов: Коридорът Черно море – Егейско море има ясно измерение, свързано с по-добрата интеграция на българските региони в европейските и регионалните мрежи
30.01
Даниел Петров: Българският пазар е залят от по-евтини стоки със занижени фитосанитарни показатели, които конкурират местното производство
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.