|Зов за помощ: Момиче се нуждае от животоспасяваща операция в чужбина
След операция в София премахнаха единия бъбрек и тя остана с един“, разказва лелята на момичето, Веселина Василева.
Оттогава животът на Виктория е труден. Тя е дете на разведени родители и за нея се грижат баща ѝ и двете ѝ лели. Страданията за нея обаче се умножават, когато настъпва поредният удар, предаде NOVA.
"Минава през множество тежки страдания през тези години, но на 14-тия си рожден ден тя загуби зрението си“, споделя още леля ѝ.
Сякаш това не е достатъчно, наскоро Виктория чува нова страшна диагноза – единственият ѝ останал бъбрек отказва да функционира. Лекарите са категорични, че "трябва спешно да се направи хемодиализа“.
Семейството веднага започва да търси подходящ донор. "Тогава ние, всички близки, си направихме изследвания, за да дадем на момичето бъбрек, но се оказа, че не сме в нейната кръвна група“, обяснява Веселина. По думите ѝ, единственият съвместим донор е майката на момичето, "която отказва да даде бъбрек, защото има друго семейство, други деца“.
Дори и да бъде намерен донор, сумата за операцията в чужбина е непосилна за семейството. С просълзени очи другата леля на момичето, Добринка, отправя своя апел: "Обръщам се към всички хора, които ни гледат и слушат. Помогнете на нашето момиче – дайте ѝ шанс за живот“.
Въпреки тежката ситуация, в която се намира, самата Виктория не губи надежда. Тя вярва в доброто и отправя своя собствена молба: "Аз вярвам, че има добри хора на този свят и който има желание и възможност, моля да ми помогне да живея по-добре. Защото вярвам, че с хора всичко става“.
Банка ДСК
IBAN: BG23STSA93000031942649
BIC: STSABGSF
Титуляр: Виктория Димова Гагилова
