Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Зов за помощ: Момиче се нуждае от животоспасяваща операция в чужбина
Автор: ИА Фокус 21:47Коментари (0)90
© NOVA
16-годишната Виктория от село Изворско страда от хронична бъбречна недостатъчност. Близките ѝ установяват проблема още в най-ранна детска възраст

След операция в София премахнаха единия бъбрек и тя остана с един“, разказва лелята на момичето, Веселина Василева.

Оттогава животът на Виктория е труден. Тя е дете на разведени родители и за нея се грижат баща ѝ и двете ѝ лели. Страданията за нея обаче се умножават, когато настъпва поредният удар, предаде NOVA.

"Минава през множество тежки страдания през тези години, но на 14-тия си рожден ден тя загуби зрението си“, споделя още леля ѝ.

Сякаш това не е достатъчно, наскоро Виктория чува нова страшна диагноза – единственият ѝ останал бъбрек отказва да функционира. Лекарите са категорични, че "трябва спешно да се направи хемодиализа“.

Семейството веднага започва да търси подходящ донор. "Тогава ние, всички близки, си направихме изследвания, за да дадем на момичето бъбрек, но се оказа, че не сме в нейната кръвна група“, обяснява Веселина. По думите ѝ, единственият съвместим донор е майката на момичето, "която отказва да даде бъбрек, защото има друго семейство, други деца“.

Дори и да бъде намерен донор, сумата за операцията в чужбина е непосилна за семейството. С просълзени очи другата леля на момичето, Добринка, отправя своя апел: "Обръщам се към всички хора, които ни гледат и слушат. Помогнете на нашето момиче – дайте ѝ шанс за живот“.

Въпреки тежката ситуация, в която се намира, самата Виктория не губи надежда. Тя вярва в доброто и отправя своя собствена молба: "Аз вярвам, че има добри хора на този свят и който има желание и възможност, моля да ми помогне да живея по-добре. Защото вярвам, че с хора всичко става“.

Банка ДСК

IBAN: BG23STSA93000031942649

BIC: STSABGSF

Титуляр: Виктория Димова Гагилова








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
България загуби голям учен
20:18 / 01.10.2025
Приеха промени в Закона за държавния бюджет за 2025 година!
20:17 / 01.10.2025
Променят движението по АМ "Тракия" в платното за Бургас
20:17 / 01.10.2025
Борислав Гуцанов: Пенсионната възраст трябва да остане такава, ка...
20:18 / 01.10.2025
Жестоки задръствания на АМ "Тракия" и в двете посоки
18:36 / 01.10.2025
Ограничават движението в тунел "Правешки ханове" на АМ "Хемус" по...
20:15 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Водна криза
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: