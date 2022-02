Зов за помощ! Стойко Сакалиев се нуждае от подкрепа

© Фейсбук Бившият нападател и настоящ администратор на ЦСКА-София - Стойко Сакалиев пусна в социалните мрежи затрогващ зов за помощ. Той обяви, че дъщеря му се бори с коварна форма на рак и сега навлиза в етап на лечение и химиотерапия.



Сакалиев допълни, че цената на лечението е 70 000 евро и се обърна към своите приятели и познати с призив за дарение.



Ето какво написа Сакалиев:



Здравейте, ПРИЯТЕЛИ!



Този пост е личен!



Вече много от вас знаят, че съм изправен пред трудно изпитание! Дъщеря ми е болна от много рядък вид рак - синовиален сарком. Преди месец претърпя тежка операция, премахнаха и бъбрека и сега предстои лечение, химиотерапия. Сумата, която беше обявена от болницата е ориентировъчна и е около 70 000 евро!



Получих изключително голяма подкрепа от ЧОВЕК, на когото ще бъда БЛАГОДАРЕН ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!



Също така на моите приятели, колеги и познати и СЕМЕЙСТВО!



Днес някои от тях са предприели действия за събиране на средства, за да спомогнат лечението! Тъй като преводите по сметка на болницата са междуранодни има много висока такса, за това ме помолиха да дам личната си сметка, в коята след като се събере по-голяма сума от средства, ще бъдат преведени директно по сметката на болницата! Разбира се, всеки един получен приход и преведен след това ще бъде документиран и постнат тук в страницата ми!



Всеки един лев е предназначен САМО И ЕДИНСТВЕНО за лечението!!! Ако сумата бъде надхвърлена ще я пренасоча към друг нуждаещ се и веднага ще уведомя всички, за да набирането на средства да бъде преустановено!!!



Който има възможност и желание, може също да помогне! Благодаря Ви от сърце!



Това е българската сметка



Stoyko Marinov Sakaliev



IBAN BG59FINV91501017584451



А това е сметката, директно в болницата



The Royal Marsden NHS Foundation Trust Lloyds TSB Bank plc



67/69 Old Brompton Road, London, SW7 3JXSWIFT: LOYDGB2L



IBAN : GB62LOYD30978601022176 BIC No: LOYDGB21051



Основание : Lyubomira Stoykova Sakalieva