Нова тежка катастрофа е станала днес на АМ "Тракия", разбраЗа пътнотранспортното произшествие сигнализират потребители във фейсбук.По думите на очевидци ударът е между лека кола и камион на отбивката за Карлово, "Ауди" се е забило в задната част на тежкотоварното превозно средство.Според хората, които сигнализират няма пострадали, но видно от кадрите материалните щети по леката кола са повече от сериозни.припомня, че последните дни стават изключително жестоки катастрофи, които завършиха с фатален край.