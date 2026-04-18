Тежък пътен инцидент с участието на автобус от градския транспорт по линия №3 разтърси Хасково в ранните часове на днешния ден. Превозното средство е помело пет паркирани автомобила на улица "Панорама“, предизвиквайки мащабни материални щети.

Инцидент в ранните часове

Мелето е станало около 6:30 часа тази сутрин. Зад волана на пътническото превозно средство е бил 65-годишен мъж. Пристигналите на място полицейски екипи са извършили проверка за употреба на забранени субстанции, която е дала обезпокоителен резултат.

Положителна проба за наркотици

Тестът на водача е отчел наличие на наркотици в организма. Предстои шофьорът да даде кръвна проба в болнично заведение, за да се потвърди или отхвърли резултатът от полевия тест. На мястото на произшествието се извършва оглед, а движението в района на ул. "Панорама“ е затруднено заради разпилените отломки от смачканите коли.

Разминаване на косъм от трагедия

По чудо при тежкия удар няма пострадали хора, тъй като по това време паркираните автомобили са били празни, а в автобуса не е имало голям брой пътници. Разследването продължава за установяване на точните причини инцидента.