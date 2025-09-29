Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви

© Когато човек поддържа зъбите си по правилния начин, като започнем от вкъщи - да прави правилната хигиена и да обръща внимание на нещата, след това като преминем към това да си прави редовно почистване на зъбен камък, редовни профилактични прегледи, то тогава няма да се стига до по-сериозни манипулации, които вече са с по-високи цени. Това каза пред "Фокус" стоматологът д-р Гълъбица Спахиева.



"Относно красотата, относително нещо в моите очи стана тя. Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви. За мен това не е красиво", каза още тя.



"Когато искаш да си направиш зъбите много бели, докато твоите си са красиви по принцип - някакво избелване би било окей, за да поддържаш още по-красива усмивка. Има хора, на които аз не бих променила нищо, но те искат много бели зъби, вече правят фасети, с много бял цвят", допълни стоматологът.



"Излиза им скъпо, защото фасетите и бондингът не са от най-евтините", подчерта д-р Спахиева.