Тежко пътнотранспортно произшествие е станало преди минути на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас. За това сигнализира редовен читател на Plovdiv24.bg. В инцидента участват два мотора и джип. От изпратените ни снимки се вижда возило, което е преобърнато на земята.



Според очевидците и джипът е преобърнат на мястото. Екипи на пожарната оказват съдействие на пожарната, а полицаи регулират движението.



Задръстването на превозни средства е няколко километра.