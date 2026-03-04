Община Бургас изпълнява проект "Енергийно обновяване на публична културна инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради за обществено обслужване на територията на Община Бургас“, договор BG-RRP-4.020-0161-C01, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост. Обща стойност на проекта 2 493 572, 43 лв., от които европейско финансиране 1 744 151, 62 лв. и собствен принос на Община Бургас 341 990, 51 лв.Проектът предвижда повишаване на енергийната ефективност на сградите на 10 читалища на територията на община Бургас за постигане на клас на енергийна ефективност А. Предвидените за изпълнение дейности включват поставяне на топлоизолация по фасади, подмяна на дограма, изграждане на системи за вентилация, отопление и охлаждане, поставяне на фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствени нужди и др., съобщиха от Община Бургас.За сградите на НЧ "Паисий Хилендарски 1928“ в ж.к. Меден Рудник, НЧ "Изгрев 1909“ в ж.к. Изгрев, НЧ "Просвета 1927“ в кв. Долно Езерово и НЧ "Пробуда 1880“ в ж.к. Братя Миладинови предстои да се издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация.В процес на изпълнение са дейностите в сградата на НЧ "Обнова - 1923" в кв. Ветрен, НЧ "Светлина 1928" в с. Брястовец, НЧ "Пробуда - 1929" в с. Равнец, НЧ "Христо Ботев 1937“ в кв. Победа, НЧ "Съгласие 1905" в гр. Българово и НЧ "Ангел Димитров 1929“ в кв. Сарафово.Проектът дава възможност за трайно подобряване на условията в 1/3 от читалищата в община, което оказва позитивно влияние върху картата на културната инфраструктура и създава условия за реална децентрализация и деконцентрация в събитийния афиш.