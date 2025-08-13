Новини
10-дневен маратон предстои на Морска гара - Бургас
Автор: Иван Сотиров 11:51Коментари (0)414
©
Бургас се превръща в център на летни културни преживявания с 10-дневен маратон, включващ фестивали, театър, DJ партита, шоу програми и гурме специалитети. Голяма част от събитията са с вход свободен, за да могат всички да се насладят на летния дух край морето. Програмата започва от 15 и ще продължи до 24 август в пространството на Морска гара.

Началото ще постави зрелищният "Егаси феста“ на 15 август, а кулминацията ще дойде с най-големия младежки фестивал в страната – Teen Boom Fest на 23 и 24 август, който тази година очаква над 15 000 посетители.

Между тях публиката ще се забавлява с DJ партита, театралната постановка "Съвършени натрапници“, комедийното шоу Тутурутка и World Test Fest с гурме специалитети от цял свят.

За удобство на гостите в пиковите фестивални дни ще бъде обособена специална паркинг зона на ул. "Булаир“ (между ул. "Константин Фотинов“ и ул. "Цар Симеон I“):

15 август: от 16:00 до 08:00 ч.

23 и 24 август: от 14:00 до 08:00 ч.

Капацитетът е около 120 автомобила.

По време на двата фестивала ще има засилено полицейско присъствие и задължителни проверки на входа, за да се гарантира безопасното и приятно преживяване на всички присъстващи.Това стана ясно на среща между организатори, представители на Община Бургас, служители на реда, контролни органи и институции, ангажирани с провеждането на мероприятията.

Посетителите на фестивалите могат да ползват и другите паркинги в града - Паркинг "Гурко" , Паркинг "Опера", Паркинг "Трия Сити център", Паркинг "Кирил и Методий" и др.

Градският транспорт  работи с нощна линия от 23:30 до 04:00 ч., а на 23 и 24 август ще има и допълнителни автобуси до 02:00 ч. Пътниците могат да следят графика в реално време чрез приложението Burgasbus.

Фестивалното лято в Бургас е в разгара си – време е за музика, танци, смях и нови спомени край морето.

Вижте пълната програма на деседневния културен маратон от 15 до 24 август.

15.08, 18:00

EGASI FESTA — Buy tickets from billet.bg

16.08, 18:30

Retro Party — DJ Marti G & Kaloyan Nikolov — Free enter

17.08, 18:00

Karaoke Night — Free enter

18.08, 18:30

Chill and Afro Night — Free enter — DJ Ivo Happy & DJ Aaron

19.08, 18:00

Hip-Hop & R&B Night with DJ Inkarnation — Free enter

20.08, 18:30

World Up — Jungle Boogie — Buy tickets from billet.bg

21.08, 18:30

Съвършени натрапници — постановка под открито небе

Buy tickets from billet.bg

22.08, 18:30

Тутурутка — Смях до дупка

Buy tickets from billet.bg

23.08, 15:00

Teen Boom Fest — Free enter

24.08, 15:00

Teen Boom Fest — Free enter

 

 









