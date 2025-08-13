ЗАРЕЖДАНЕ...
|10-дневен маратон предстои на Морска гара - Бургас
Началото ще постави зрелищният "Егаси феста“ на 15 август, а кулминацията ще дойде с най-големия младежки фестивал в страната – Teen Boom Fest на 23 и 24 август, който тази година очаква над 15 000 посетители.
Между тях публиката ще се забавлява с DJ партита, театралната постановка "Съвършени натрапници“, комедийното шоу Тутурутка и World Test Fest с гурме специалитети от цял свят.
За удобство на гостите в пиковите фестивални дни ще бъде обособена специална паркинг зона на ул. "Булаир“ (между ул. "Константин Фотинов“ и ул. "Цар Симеон I“):
15 август: от 16:00 до 08:00 ч.
23 и 24 август: от 14:00 до 08:00 ч.
Капацитетът е около 120 автомобила.
По време на двата фестивала ще има засилено полицейско присъствие и задължителни проверки на входа, за да се гарантира безопасното и приятно преживяване на всички присъстващи.Това стана ясно на среща между организатори, представители на Община Бургас, служители на реда, контролни органи и институции, ангажирани с провеждането на мероприятията.
Посетителите на фестивалите могат да ползват и другите паркинги в града - Паркинг "Гурко" , Паркинг "Опера", Паркинг "Трия Сити център", Паркинг "Кирил и Методий" и др.
Градският транспорт работи с нощна линия от 23:30 до 04:00 ч., а на 23 и 24 август ще има и допълнителни автобуси до 02:00 ч. Пътниците могат да следят графика в реално време чрез приложението Burgasbus.
Фестивалното лято в Бургас е в разгара си – време е за музика, танци, смях и нови спомени край морето.
Вижте пълната програма на деседневния културен маратон от 15 до 24 август.
15.08, 18:00
EGASI FESTA — Buy tickets from billet.bg
16.08, 18:30
Retro Party — DJ Marti G & Kaloyan Nikolov — Free enter
17.08, 18:00
Karaoke Night — Free enter
18.08, 18:30
Chill and Afro Night — Free enter — DJ Ivo Happy & DJ Aaron
19.08, 18:00
Hip-Hop & R&B Night with DJ Inkarnation — Free enter
20.08, 18:30
World Up — Jungle Boogie — Buy tickets from billet.bg
21.08, 18:30
Съвършени натрапници — постановка под открито небе
Buy tickets from billet.bg
22.08, 18:30
Тутурутка — Смях до дупка
Buy tickets from billet.bg
23.08, 15:00
Teen Boom Fest — Free enter
24.08, 15:00
Teen Boom Fest — Free enter
