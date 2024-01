10 нови игри създадоха на Burgas Game Jam 2024

© Общо 10 отбора, съставени от 38 участника, твориха компютърни и настолни игри по време на тазгодишния Burgas Game Jam. Глобалната тема беше “Make me laugh" – "Накарай ме да се смея“.



Тази година за първи път хакатонът се проведе в регионалната библиотека "Пейо Яворов“. Началото беше дадено в петък следобед на 26 януари, когато всички участници в нашата часова зона получиха тайното съобщение с темата на 2024 г. За 48 часа те трябваше да създадат игра от нулата до тестова версия, която да представят в неделя.



"Страхотна тема! С всичко, което се случва по света в момента, определено имаме нужда от повече смях!“, споделиха организаторите от BurgasLab.



“Изключително благодарни сме на Община Бургас за подкрепата. Искаме да изкажем специални благодарности на домакините от регионалната библиотека "Пейо Яворов“ за уюта и невероятната творческа атмосфера. За първи път имахме 24-часов достъп, което даде възможност на най-амбициозните участници да работят по проектите си цяла нощ.“



Тази година Burgas Game Jam представиха нови герои в създаването на игри – менторите. UI дизайнерът Елена Иванова от Playrix, разработчикът Евгени Петров и архитект Деян Иванов от “Aurora" бяха неотлъчно до творците. Те приеха присърце проектите на отборите и през цялото време помагаха чрез насоки и идеи. За първи път тимовете имаха на разположение професионално звукозаписно студио, изградено от Reflex Studio Burgas и с техническата подкрепа на БНР Бургас. От музикална школа Music Rooms Burgas бяха осигурили дори музикални инструменти. Това значително подобри аудио изживяването в крайните игри. Голям хит беше зоната за релакс, оборудвана с ретро аркадни игри от френската компания EZ arcade.



Хакатонът завършиха точно 10 отбора от няколко града в областта и участници на възраст от 10 до 58 г. Тази година нямаше класирания и купи. Победител е всеки, който завърши хакатона – точно както е в духа на всеки маратон.



Всички гейм мейкъри получиха тениски, осигурени от Pliant, Календар на предизвикателства от GiftLab, три посещения на клуб за настолни игри Aurora и много подаръци от библиотеката. Участниците научиха и повече за старта на кариерното си развитие чрез стаж или стипендия с платформата Xiro.bg.



Менторите отличиха отбори в няколко категории.



Отличието “Скъпи, красива ли съм?" за най-красив дизайн отиде при отбор Grandpa's glove С играта HoMEOWner. Главният герой на играта е котка, която прави пакости в дома на своя стопанин.



Грамота “Музика за ушите" за най-оригинално аудио е за Отбор "Торта“ с играта I wanna go home, която разказва за приключенията на главния герой след тежка нощ навън, по пътя към дома.



Отбор "ChocoKids" обра овациите в цели 2 категории - "Не съм гладен, трябва да играя!" за най-добри gameplay и идея и “Един за всички, всички за един" за най-сплотен и надъхан екип. Тяхната игра “Не се смей, човече" е оригинала идея за настолна игра с карти, тип популярната "Активити“. Всеки участник тегли карти и според задачата поставена на картата се опитва да разсмее другите и получава различен брой точки според успеха си.



За игра с “Извънземна идея" беше определена настолната "Poison the AI“ на Отбор "Poisonous Pranksters“. Целта на играта е да покаже, че не винаги можеш да имаш доверие на станалия популярен генеративен изкуствен интелект като ChatGPT. Авторите го доказват нагледно чрез забавни ситуации и надпревара с чат бота.



Всички игри могат да се разгледат на сайта на глобалния организатор в локацията на BurgasGameJam: https://globalgamejam.org/group/742/games



По традиция Burgas Game Jam завърши с play party, на което всички участници и гости на събитието изпробваха новите игри. Един от специалните бета тестъри беше заместник-кметът на Бургас по "Култура и вероизповедания“ г-жа Диана Саватева.



Събитието се проведе за осми път с подкрепата на Община Бургас.