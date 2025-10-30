107 бургаски млади учители и 57 техни ментори получиха днес благодарности и признание за успешния си старт в кариерата лично от кмета Димитър Николов. Тържествената церемония се проведе в залата на Колежа по туризъм в Парк "Езеро“.Събитието, което се организира от Община Бургас и се превърна в традиция за образователната общност в града, е посветено на Деня на народните будители – 1 ноември. Инициативата има за цел да поощри новите педагози, избрали да се посветят на професията, която стои в основата на всички останали."В навечерието на най-светлият и вдъхновяващ празник – на народните будители, изказвам своето отношение и благодарност на вас, младите учители, които сте избрали една изключителна благородна, ангажираща и вдъхновяваща професия. За това се иска не само професионално образование и знание, но голямо сърце и любов към науката, живота и най-вече към децата. Защото ние поверяваме в ръцете ви бъдещето на децата ни. Вие сте тези, които ще образовате в ценности и знание, ще мотивирате новото поколение. Благодаря на менторите, които насърчават младите преподаватели, уверено да продължат по пътя на знанието, на бъдещето и успеха. Благодаря Ви!“, пожела кметът Димитър Николов.Младите учители, които започват професионалното си развитие в сферата на образованието в Бургас, тази година са общо 107. 17 от тях са от 12 детски градини, а 90 – от 35 училища. От детските градини най-голям е броят на преподавателите тази учебна година в ДГ "Звездица Зорница“, ДГ "Веселушко“ и ДГ "Делфин“. Най-много нови учители има в СУ "Йордан Йовков“ – 8, в Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола“ – 7, Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски“ – 5, СУ ‚Епископ Константин Преславски“ – 5, Средно училище "Добри Чинтулов“ – 5 и АЕГ "Гео Милев“ – 4.Тази година отново бяха отличени и усилията на наставниците на младите педагози, които оказваха подкрепа и предаваха своя опит на новоназначените учители в началото на кариерния им път.Менторите преминаха обучение по програма "Млади учители“ на Община Бургас – резултат от целенасочените дългогодишни усилия на общинската администрация да задържи младите педагози, като им осигури необходимите условия за подкрепа, професионална квалификация и пълноценно кариерно развитие. Обучението бе осъществено от екипа на фондация "Заедно в час“.Водещи на грандиозния спектакъл, посветен на народните будители и на просветата, бяха младите актьори от Театрален колеж "Любен Гройс“ – Александър и Александра, а за празничната атмосфера се погрижиха двойката по латино танци Диян Господинов и Калина Алчева, и певиците Крисия Милкова с песента "Първата учителка“ / муз. и аранж. - Георги Милтиядов, т. Теодора Вълева/ и Ивайла Горанова – с песента "Брегове“ /муз. и аранж. - Георги Милтиядов, т. Деси Софранова/.Гости на церемонията бяха още началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева, зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, ректорът на БСУ проф. Милен Балтов, зам.-ректорът на БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“ Севдалина Турманова, областният координатор на Синдиката на българските учители към КНСБ Константин Янков и и председателят на Регионалния синдикат "Образование“ към КТ "Подкрепа" Огнян Маринов.