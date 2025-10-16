12-годишно дете пострада при катастрофа в Бургас. Инцидентът е от вчера и се развива на кръстовище на улица "Захари Зограф", научиУдарили са се "Шкода" и "Ситроен".46-годишен бургазлия шофира първата кола с несъобразена скорост и удря изчакващия пред него френски автомобил.Водачът на втората кола е 51-годишен мъж, отново от Бургас.От ПТП пострадал пътуващият в "Шкода"-та 12-годишен син на шофьора. Момчето е с контузия на главата. Прегледано е в УМБАЛ – Бургас и освободено за домашно лечение.