12-годишно момче пострада след катастрофа в Бургас
Ударили са се "Шкода" и "Ситроен".
46-годишен бургазлия шофира първата кола с несъобразена скорост и удря изчакващия пред него френски автомобил.
Водачът на втората кола е 51-годишен мъж, отново от Бургас.
От ПТП пострадал пътуващият в "Шкода"-та 12-годишен син на шофьора. Момчето е с контузия на главата. Прегледано е в УМБАЛ – Бургас и освободено за домашно лечение.
