13-годишно дете е с опасност за живота, след като падна с тротинетка в бургаския кв. "Банево", научиТежкият инцидент става вчера малко преди 21:00 ч. на ул. "Свобода".Детето преминава през неравност на пътя, губи контрол върху тротинетката и пада на пътя.В следствие на това е с мозъчно сътресение и опасност за живота.Настанено е за лечение в УМБАЛ-Бургас.Констатирано е, че детето е управлявало тротинетката без предпазна каска.припомня, че още в средата на миналата година бяха приети нови правила относно движението с тротинетки, които забраняват управляването им през тъмните часове на денонощието, както и управляването им без каска.