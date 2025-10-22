Сподели close
14-годишен криминално проявен бе заловен от полицията за кражба на два часовника, разбра "Фокус".

Вчера в Първо Районно управление - Бургас е получен сигнал от 35-годишен бургазлия за това, че по интериора на двата му автомобила са нанесени щети, като са откраднати и два ръчни часовника, съхранявани в едно от превозните средства.

По данни на собственика в автомобилите  е проникнато без взломяване.

Стойността на нанесената щета възлиза на около 700 лв.

В резултат на бързите полицейски действия на униформените е установен извършителят на наглата кражба – 14-годишен криминално проявен бургазлия, който направил пълни самопризнания.

Работата по случая продължава.