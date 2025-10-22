ЗАРЕЖДАНЕ...
14-годишен задигна часовници за 700 лв.
Вчера в Първо Районно управление - Бургас е получен сигнал от 35-годишен бургазлия за това, че по интериора на двата му автомобила са нанесени щети, като са откраднати и два ръчни часовника, съхранявани в едно от превозните средства.
По данни на собственика в автомобилите е проникнато без взломяване.
Стойността на нанесената щета възлиза на около 700 лв.
В резултат на бързите полицейски действия на униформените е установен извършителят на наглата кражба – 14-годишен криминално проявен бургазлия, който направил пълни самопризнания.
Работата по случая продължава.
