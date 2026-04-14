14-годишно момче е в кома и с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Карнобат - Айтос, научи Burgas24.bg.

След пострадалите в инцидента има и 7-годишно дете, момиче, което е с контузия на подбедрицата.

Ранен е и 35-годишният баща на двете деца, който е с травма на гръдния кош, както и 33-годишна жена.

Тежкият случай се развива малко след 01:00 ч. в неделя, когато между разклона за селата Кликач и Чукарка, когато автомобил Ауди, упраляван от 24-годишен мъж от Карнобат, губи контрол заради висока скорост и мокрия асфалт. Колата първоначално се удря в мантинелата и след това отново се връща към пътя, където засича Рено, в което са пътували всички пострадали. Френското возило е шофирано от 27-годишен мъж от Малко Търново.

Тежко пострадалото момче е настанено в отделение "Реанимация" на УМБАЛ-Бургас с фрактура на черепа и лекарите се борят за живота му.

От катастрофата са нанесени материални щети по пътната инфраструктура - засегнати са девет мантинели и осем колчета.