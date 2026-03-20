40-годишен мъж бе арестуван от бургаската полиция, след като в обитаваното от него жилище бяха открити 15 кг марихуана, както и оборудване за нейното отглеждане, научиЗадържаният е криминално проявен и осъждан.Той е задържан вчера посред бял ден, около 17:30 ч., в близост до блок 412 в ж.к. "Меден рудник".Откритата марихуана е съхранявана в три найлонови чувала, запечатани в пластмасони бидони.Мъжът е задържан със заповед за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.