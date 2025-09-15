Новини
157 ученици за първи път прекрачиха прага на Английската гимназия в Бургас
Автор: Иван Сотиров 16:30
С тържествена церемония Английската езикова гимназия "Гео Милев“ – Бургас откри учебната 2025/2026 година. В празничния 15 септември ученици, учители и родители се събраха в двора на гимназията, за да споделят емоцията на първия учебен звънец – символ на новото начало, стремежа към знание, постижения и духовно израстване. През настоящата учебна година в АЕГ – Бургас ще се обучават 790 ученици, от които 157 прекрачват прага на гимназията за първи път.

Сред официалните гости на събитието бяха областният управител Владимир Крумов, заместник-кметът на Бургас Весна Балтина, старши експертът по чужд език и майчин език в РУО – Бургас Жанета Димитрова, Райна Димова, секретар на Асоциацията на възпитаниците на АЕГ "Гео Милев“, Станислав Андреев, директор на център за административни услуги "Изгрев“ и председателят на училищното настоятелство д-р Йордан Стайков.

"Вярваме, че образованието е правилният път за бъдещето на нашите деца – че с труд, постоянство и смели мечти могат да постигнат всичко,“ каза в приветствието си директорът на училището г-жа Жаклин Нейчева. "Английската гимназия винаги е била повече от училище – тя е общност, в която знанието, приятелството и отговорността вървят заедно. На всички наши ученици желая смелост да мечтаят, сили да постигат и доблест да отстояват ценностите си. Убедена съм, че и тази година ще бъде година на успехи, победи и човешки истории, с които да се гордеем.“

От името на училищното ръководство г-жа Нейчева връчи специална грамота за доблест, придружена от еднократна стипендия, на Станислав Божиков от IX "Б“ клас – отличен за проявената си смелост и отговорност по време на бедствените пожари в община Бургас това лято. "За нас е чест да видим, че освен знаещи и можещи ученици, гимназията изгражда личности с високи морални ценности и обществена ангажираност,“ сподели тя.

"Видяхме добрия пример, който учениците от тази гимназия дават. Нека той да ни вдъхнови и в края на годината да се поздравим не само с академични успехи, но и с това, че сме израснали като по-добри хора. Родители и учители трябва да се обединим и да подкрепим децата в пътя им към науката, защото бъдещето е тяхно,“ заяви инж. Весна Балтина, която прочете и поздравителен адрес от името на кмета на Бургас Димитър Николков. В своя поздравителен адрес областният управител Владимир Крумов подчерта “Като родител добре разбирам колко вълнение има във всяко семейство - и радост, и малко тревога, и искрена вяра, че училището ще помогне на децата ни да открият себе си, да вървят уверено към целите, подготвени. Областна администрация Бургас ще бъдат партньор в тази мисия, в стремежа училищата да бъдат средище на знание и сигурност. Това не е формален ангажимент, а отговорност, която приемам лично."

Тържеството продължи с музикална програма, подготвена от талантливите ученици на гимназията, които показаха, че АЕГ "Гео Милев“ е не само средище на високо образование, но и пространство за творчество и култура.



