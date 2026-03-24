Около 18:50 ч. вчера на несебърската улица "Първа“, в близост до хотел "Котва“, служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка 17-годишен младеж от Свети Влас, движещ се с индивидуално електрическо превозно средство.

При личен обиск у младежа е открита суха зелена тревна маса – марихуана, с тегло около 40 грама.

По случая е образувано бързо производство.