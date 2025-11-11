18 години затвор за брутално убийство, което потресе Айтос
© Булфото
Недялко ще заплати на граждански ищци по делото обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди в общ размер от 200 000 лева.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Бургас.
Burgas24.bg припомня, че двамата мъже са се познавали. Те често употребявали алкохол заедно. На горепосочената дата двамата мъже се отново събрали да пият в дома на обвиняемия. В един момент пострадалият отправил неприличен коментар по отношение на жена, която е била с тях и също е употребявала алкохол. Този коментар накарал Недялко да изпита омраза по отношение на другия мъж. В един момент започнал да нанася юмручни удари в главата и цялото тяло на пострадалия, който паднал на земята. Въпреки това Недялко продължил да му нанася юмручни удари и ритници в областта на торса и главата. В резултат от ударите пострадалият изпаднал в кома. Той починал на следващия ден в болничното заведение.
Виждайки резултата от побоя обвиняемият се е прибрал в къщата си и се измил. След това се завърнал на двора и изнесъл тялото на 64-годишния мъж на улицата пред къщата си. По-късно се отправил към железопътната гара на Айтос, имайки намерение да напусне града. Там е бил задържан от полицейски служители.
Още по темата
Още от категорията
/
Шефът на "Гранична полиция": Има опити за структуриране на трафик на мигранти през гръцката граница
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.