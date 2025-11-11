Сподели close
Окръжен съд – Бургас наложи наказание в размер на 18 години "Лишаване от свобода“ на Недялко Т.  Той е признат за виновен в това, че на 24 октомври 2024г. в Айтос, умишлено умъртвил Живко К. Смъртта на пострадалия е настъпила на следващия ден в УМБАЛ "Дева Мария“. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален "строг“ режим. 

Недялко ще заплати на граждански ищци по делото обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди в общ размер от 200 000 лева.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Бургас.

Burgas24.bg припомня, че двамата мъже са се познавали. Те често употребявали  алкохол заедно.  На горепосочената дата двамата мъже се отново събрали да пият в дома на обвиняемия. В един момент пострадалият отправил неприличен коментар по отношение на жена, която е била с тях и също е употребявала алкохол. Този коментар накарал Недялко да изпита омраза по отношение на другия мъж. В един момент започнал да нанася юмручни удари в главата и цялото тяло на пострадалия, който паднал на земята. Въпреки това Недялко продължил да му нанася юмручни удари и ритници в областта на торса и главата. В резултат от ударите пострадалият изпаднал в кома. Той починал на следващия ден в болничното заведение.

Виждайки резултата от побоя обвиняемият се е прибрал в къщата си и се измил. След това се завърнал на двора и изнесъл тялото на 64-годишния мъж на улицата пред къщата си.  По-късно се отправил към железопътната гара на Айтос, имайки намерение да напусне града. Там е бил задържан от полицейски служители.