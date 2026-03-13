18 ученически отбора се включиха в общинския кръг на националната викторина "Да запазим децата на пътя“. Състезанието се проведе в културен център "Морско казино“ и премина при силен състезателен дух, отлична организация и много добри резултати, съобщиха от Община Бургас.Преди началото на състезателната част приветствия към участниците отправиха представители на институциите. Старши експертът по физическо възпитание и спорт в РУО – Бургас Павлина Алексиева поздрави учениците от името на началника на РУО – Бургас Валентина Камалиева, като им пожела увереност, успешна изява и достойно представяне. С думи на подкрепа към младите участници се обърна и Кичка Стефанова – временно изпълняваща длъжността директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас.Официален старт на викторината даде полицейски инспектор към ОДМВР – Бургас Васил Скопчанов, който пожела успех на всички отбори в надпреварата.В състезанието учениците преминаха през пет кръга, в които демонстрираха отлични знания, много добра подготовка и бърза мисъл по теми, свързани с безопасността на движението по пътищата. Надпреварата бе динамична, а участниците показаха сериозно отношение и впечатляващи резултати.Кулминацията настъпи след последния кръг, когато беше определено и крайното класиране. Първото място заслужено спечели отборът на ОУ "Св. княз Борис I“, който ще представи община Бургас на следващия етап от националната надпревара.Особено напрегната беше борбата за второто място. След петте състезателни кръга отборите на СУ "Константин Петканов“ и СУ "Епископ Константин Преславски“ показаха изключително равностойно представяне и се впуснаха в оспорвана допълнителна надпревара, която определи окончателното класиране.1-во място – ОУ "Св. княз Борис I“2-ро място – СУ "Константин Петканов“3-то място – СУ "Епископ Константин Преславски“Победителят от общинския кръг – отборът на ОУ "Св. княз Борис I“, ще представи община Бургас на областния кръг на викторината, който ще се проведе на 21 април в град Сунгурларе.Събитието за пореден път показа, че знанията за безопасността на движението, придобити още в ученическа възраст, са важна стъпка към изграждането на отговорни и информирани участници в пътното движение.