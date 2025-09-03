19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"

© Снощи около 23:40 ч. на бургаската улица "Цар Симеон I“ мотоциклет "Хонда Шадоу“, управляван от 19-годишен бургазлия, непритежаващ свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство, поради движение с несъобразена с интензивността на трафика скорост и загуба на контрол, блъска отзад паркиран в дясната част на платното за движение л.а. "БМВ Х 5“, собственост на 47-годишна бургазлийка.



Мотоциклетистът е получил фрактура на лявото бедро и луксация на раменната става. Той е настанен за лечение в УМБАЛ - Бургас.