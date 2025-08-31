ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|20 000 са избрали да пътуват с автобус до морето
Досега предпочитанията на хората бяха курортите по южното ни Черноморие, казва за БНР Теодора Велева, маркетинг директор в голяма транспортна фирма. През това лято обаче има изравняване на пътуващите на север и на юг. Превозвачи отчитат този сезон като малко по-добър от миналогодишния.
"Може би с около 10 до 12%, ще мога точно да кажа, когато приключи".
Пътувалите с автобуси в посока морските курорти са около 20 000.
"Около 9 600 са избрали Северното Черноморие и почти 10 000 са избрали Южното Черноморие. Мога да кажа, че пуснахме доста извънредни автобуси тази година, като още в началото и в средата на юни пуснахме доста допълнителни линии към Царево, към Ахтопол и към Слънчев бряг. Започнахме изпълнение на линия, която е от Пловдив до Ахтопол и също линия, която е Пловдив - Варна".
След 15 септември допълнителните автобусни линии ще се спират поетапно, като ще се наблюдава броя на пътниците и ако те могат да бъдат пренасочвани към редовните автобусни линии, едва тогава ще се спира изпълнението на извънредната линия. Информация пътниците могат да получават от сайта на компанията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 707
|предишна страница [ 1/118 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Първият випуск млади лекари от Бургаския държавен университет се ...
10:39 / 31.08.2025
Лечение на морска болест и световъртеж чрез виртуална реалност?
10:35 / 31.08.2025
Масово сезонните търговци по морето нямат цени в левове и евро
10:37 / 30.08.2025
Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това...
11:31 / 30.08.2025
Предстои захлаждане, изкарвайте чадърите
08:58 / 30.08.2025
Тежка катастрофа с жертва край Айтос!
21:43 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
20:00 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета