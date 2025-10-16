Служители от Районно управление - Средец установиха извършителя на кражбата на мобилен телефон, собственост на 27-годишна бургазлийка. Той е задигнат от купето на лекия ѝ автомобил, паркиран в село Драчево.Крадецът е 20-годишен криминално проявен мъж от същото село. Той е направил пълни самопризнания и върнал откраднатия телефон. Работата по случая продължава.