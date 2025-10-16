ЗАРЕЖДАНЕ...
20-годишен от Драчево обра бургазлийка, после си призна
Крадецът е 20-годишен криминално проявен мъж от същото село. Той е направил пълни самопризнания и върнал откраднатия телефон. Работата по случая продължава.
