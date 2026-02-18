Сподели close
Вчера около 22:30 ч. в кв. “Ветрен" служители от Второ районно управление - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 20-годишен бургазлия. Полицаите  установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация  1,50 промила.

Водачът е задържан  за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.