Вчера около 22:30 ч. в кв. “Ветрен" служители от Второ районно управление - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 20-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,50 промила.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.