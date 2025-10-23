Сподели close
22-годишен криминално проявен мъж от Бургас бе задържан от полицията заради кражба, научи "Фокус".

След проверка на служители на Първо РПУ - Бургас се е оказало, че младежът е откраднал 200 лв. от магазин, разположен в търговски център на ул. "Александровска".

Задържаният мъж от кв. "Победа" направил пълни самопризнания.

Работата по случая продължава.