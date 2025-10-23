22-годишен криминално проявен мъж от Бургас бе задържан от полицията заради кражба, научиСлед проверка на служители на Първо РПУ - Бургас се е оказало, че младежът е откраднал 200 лв. от магазин, разположен в търговски център на ул. "Александровска".Задържаният мъж от кв. "Победа" направил пълни самопризнания.Работата по случая продължава.