23-годишен мъж катастрофира с автомобил, който малко преди това е бил иззет от полицията, разбра ФОКУС.Случаят се разиграва в ранните часове на вчерашния ден, когато в Районно управление - Царево е получено съобщение за самокатастрофирал автомобил в оградата на детска градина "Ален мак" в града.Установено е, че лекият автомобил Опел Вектра, с бургаска регистрация, е отнет противозаконно от младежа, който минути по-късно самокатастрофирал.Мъжът направил пълни самопризнания.По случая е образувано бързо производство.