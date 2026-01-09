Сподели close
23-годишен мъж катастрофира с автомобил, който малко преди това е бил иззет от полицията, разбра ФОКУС.

Случаят се разиграва в ранните часове на вчерашния ден, когато в Районно управление - Царево е получено съобщение за самокатастрофирал автомобил в оградата на детска градина "Ален мак" в града.

Установено е, че лекият автомобил Опел Вектра, с бургаска регистрация, е отнет противозаконно от младежа, който минути по-късно самокатастрофирал.

Мъжът направил пълни самопризнания.

По случая е образувано бързо производство.