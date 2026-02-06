23-годишен младеж от село Бата пострада след катастрофа на отсечката между споменатото населено място и друго поморийско такова - Медово, разбраИнцидентът се е случил привечер вчера.Той е предизвикан от 27-годишен мъж, също от село Бата.Поради движение с висока скорост, управляваната от него кола навлиза в лентата за насрещно движение и се удря странично в дясната част на приближаващия се автомобил, шофиран именно от пострадалия след инцидента.Той от своя страна е с болки в левия крак, като е прегледан в УМБАЛ – Бургас.След това е освободен за домашно лечение.