23-годишен свърши в болница след инцидент на пътя между Бата и Медово
© Burgas24.bg
Инцидентът се е случил привечер вчера.
Той е предизвикан от 27-годишен мъж, също от село Бата.
Поради движение с висока скорост, управляваната от него кола навлиза в лентата за насрещно движение и се удря странично в дясната част на приближаващия се автомобил, шофиран именно от пострадалия след инцидента.
Той от своя страна е с болки в левия крак, като е прегледан в УМБАЛ – Бургас.
След това е освободен за домашно лечение.
Още от категорията
/
Полицията разби нарколаборатория в Бургас, намерени са 300 грама прекурсори за приготвяне на пико
05.02
Обир в офис на СКАТ
04.02
Адвокат: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Откриха каменна плоча с лика на свети Николай Чудотворец на сград...
17:33 / 05.02.2026
Окръжна прокуратура – Бургас се самосезира заради скандала с сало...
16:18 / 05.02.2026
Куче в тежко състояние мобилизира полиция и ветеринарни лекари в ...
16:07 / 05.02.2026
Бургаско семейство се разпозна в тайно заснетите в гинекологичен ...
14:26 / 05.02.2026
Добри новини за хората, които използват услугата "Топъл обяд"
12:18 / 05.02.2026
Откриха зимното издание на DOCK
09:32 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.