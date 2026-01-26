Служители от Второ районно управление - Бургас извършили проверка в апартамент, разположен в ж.к. "Братя Миладинови“, обитаван от 25-годишен криминално проявен бургазлия. Полицаите намерили и иззели суха зелена листна маса – марихуана, с тегло около 5 г.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.