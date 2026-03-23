25-годишно момиче е с мозъчно сътресение след катастрофа на пътя Бургас - Созопол, научиИнцидентът е станал в събота по обяд.27-годишен мъж от село Атия губи контрол върху Мерцедеса си и се блъска в крайпътно препятствие.С него в немската машина е била и споменатата бургазлийка.След инцидента момичето е откарано за преглед в УМБАЛ-Бургас, където се установява, че е получила травмата на главата.Все пак няма опасност за живота ѝ.Тя е оставена за лечение в Окръжната болница на Бургас.