25 отбора премериха сили във вълнуващата Escape стая в градски условия в Бургас през уикенда
Автор: Екип Burgas24.bg 17:24
90 участника, разпределени в 25 отбора се състезаваха  в една неповторима  Escape стая в градски условия из улиците на Бургас.

Градската игра: “Бургас, раздвижи се!“ беше организирана от Община Бургас, BG Бъди активен и Timescape, като част от проект  "Подмлади града: Иновативни мерки в отговор на градските предизвикателствата към качеството на живот и здравето на общността“ , RELAUNCHTOWIN № EUI01-097, който се финансира от Европейската инициатива за градовете.

В рамките на съревнованието отборите преминаха през редица перипетии и предизвикателства, решаваха загадки, твориха, някои дори доста се поизпотиха, за да достигнат до финала, преминавайки през целия градски център. Стартът на играта беше даден от площад "Тройката“, а загадките отведоха участниците до финала край Морското казино в Приморски парк. Първите три отбора се справиха с предизвикателствата за време под 90 минути, а класирания на първо място отбор "Пъзел“ показа достойна информираност по отношение  устойчивия начин на живот и зелените градски решения, съчетана с изключителна стратегия и съобразителност и премина през всички локации за време под 50 минути. Победителите, навършили 18 г. получиха покани за кино-литературния фестивал "Синелибри“.

И малки и големи останаха доволни от играта и споделиха положителните си емоции от преживяното!








Още новини от Новини от Бургас:
БДУ "Проф. д-р Асен Златаров" стана на 62 години
14:35 / 06.10.2025
Бургаският държавен университет отвори врати за чуждестранни студ...
13:56 / 06.10.2025
Какво се случва с цените на имотите в Бургас след лятото?
09:47 / 06.10.2025
Дъщерята на Стефан Иванов: Няма думи, с които да опиша болката ни...
08:53 / 06.10.2025
Началото на седмицата започва с облачно и дъждовно време
08:14 / 06.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, р...
21:09 / 05.10.2025

Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
13:51 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бури и градушки 2025 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
