|25 отбора премериха сили във вълнуващата Escape стая в градски условия в Бургас през уикенда
Градската игра: “Бургас, раздвижи се!“ беше организирана от Община Бургас, BG Бъди активен и Timescape, като част от проект "Подмлади града: Иновативни мерки в отговор на градските предизвикателствата към качеството на живот и здравето на общността“ , RELAUNCHTOWIN № EUI01-097, който се финансира от Европейската инициатива за градовете.
В рамките на съревнованието отборите преминаха през редица перипетии и предизвикателства, решаваха загадки, твориха, някои дори доста се поизпотиха, за да достигнат до финала, преминавайки през целия градски център. Стартът на играта беше даден от площад "Тройката“, а загадките отведоха участниците до финала край Морското казино в Приморски парк. Първите три отбора се справиха с предизвикателствата за време под 90 минути, а класирания на първо място отбор "Пъзел“ показа достойна информираност по отношение устойчивия начин на живот и зелените градски решения, съчетана с изключителна стратегия и съобразителност и премина през всички локации за време под 50 минути. Победителите, навършили 18 г. получиха покани за кино-литературния фестивал "Синелибри“.
И малки и големи останаха доволни от играта и споделиха положителните си емоции от преживяното!
