32-годишна бургазлийка е под наблюдение в болница след катастрофа до кв. "Банево", научи ФОКУС.Случаят е от вчера сутринта на отсечката от в.с. "Изворище" към бургаския квартал.38-годишна жена от село Драганово влиза в насрещното движение и се удря в мантинелата. След това се забива челно във Форд, управляван от 50-годишен бургазлия. Всичко това заради мокра настилка и движение с несъобразена скорост.От ПТП пострадали двамата водачи и пътуващата във Форд-а 32-годишна жена, която с болки в гръдния кош е оставена за наблюдение в лечебно заведение.Шофьорите са освободени за домашно лечение.