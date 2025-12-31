На 30.12.т.г. около 09.25 ч. на пътя Созопол – к-г «Каваци», поради движение с несъобразена с пътните условия скорост / мокра пътна настилка/лек автомобил «Смарт», с бургаска регистрация, управляван от 33 годишна созополчанка,губи контрол над автомобила и навлизайки в лентата за насрещно движение, се удря челно в правомерно движещ се товарен автомобил «Мерцедес», със софийска регистрация, управляван от 63 годишен бургазлия.Созополчанка е настанена за лечение в болница «Сърце и мозък».