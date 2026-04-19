127 854 души в бургаска област са гласували до 16:00 ч., показват данните на РИК - Бургас, цитирани от Burgas24.bg.

Най-висока е тя в Царево - 47,87%. На второ място е Приморско с 43,05%. Топ 3 затваря Созопол с 40,35%.

Под 30% избирателната активност е единствено в Камено - 27,67% и Айтос - 28,45%.

Бургас бележи сериозно раздвиждване спрямо сутрешните часове, когато избирателната активност бе едва около 9%. В града вече са гласували 66 469 души или 36,31% от хората, които имат право на вот.

Следващите данни на РИК Бургас ще бъдат обявени след 20:00 ч.