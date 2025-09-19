ЗАРЕЖДАНЕ...
|360° камера позволява да наблюдаваме Атанасовското езеро в реално време
Прекият достъп до видеонаблюдението е: ТУК!
Атанасовското езеро е най-богатото на птици място в България. Там се срещат 334 вида от общо 430 за страната.
Чрез камерата може да наблюдавате редки и впечатляващи обитатели като розови фламинги, саблеклюни, кокилобегачи, рибарки, къдроглавия пеликан.
Сезонните миграции гарантират постоянно разнообразие – когато едни птици отлитат на юг през есента, местата им се заемат от други, пристигащи от север. Така през цялата година камерата ще разкрива богатото биоразнообразие на езерото и ще предлага все нови и интересни гледки.
