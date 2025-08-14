ЗАРЕЖДАНЕ...
|4-годишното момченце и майка му са в кома, след като АТВ се вряза в тях в Слънчев бряг
Най-тежко е състоянието на 4-годишно момченце и 35-годишната му майка – те са в кома в отделението по реанимация. Без опасност за живота са бащата и другите две деца, които са негови племеннички.
Служител на един от хотелите също е сред пострадалите, след като АТВ-то го е помело пред входа. Мъжът е със счупен таз.
"Навлиза на тротоара и помита нашият служител. Когато пристигнахме, той лежеше на земята. Знаем, че е със счупен таз, чакаме резултатите от изследванията“, коментира пред БНТ хотелиерът Стефан Смирнов.
Очевидци описват ужасяваща гледка на мястото на инцидента:
"Имаше млада жена в безсъзнание, три линейки бяха тук. Малко дете на около 5–6 години също беше в безсъзнание, още едно дете лежеше на земята. Гледката беше потресаваща“, разказа свидетелят Ивайло Димитров.
Според първоначалните обяснения на водача пред полицията, спирачките на АТВ-то отказали и за да избегне челен удар с автомобил, той се качил на тротоара.
Хората, от които е наето превозното средство, отказаха коментар. Местни жители обаче твърдят, че често виждат подобни машини да се управляват без правила.
"Карат както си искат – пушат цигари, гледат телефоните си, скоростта е висока и са много опасни“, добавя Смирнов.
Назначена е автотехническа експертиза, която да установи дали АТВ-то е било технически изправно. 18-годишният водач е задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.
