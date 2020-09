47 000 души вече изтеглиха новите Viber стикери на Бургас

© Втората вълна забавни стикери на Бургас от лятото на тази година се радва на голяма популярност във Viber. Само месец и половина след активирането на пакета, те вече внасят настроение в чатовете на цяла армия потребители на приложението. Разнообразните стикери с любимия анимационен бургаски гларус са изтеглени от над 44 000 души на български и 3000 на английски език. Гларусът е "кацнал" в над 131 000 чата на български и около 6000 на английски език.



Расте и Viber общността на Бургас - близо 31 000 души всеки ден получават най-актуалната информация за всичко интересно, което се случва в града - културни, спортни и музикални събития.



* Получете своята бургаска Viber усмивка, като изтеглите стикерите от тук.



* Присъединете се към общността тук.



* Try the Burgas Summer Fun Stickers in English.