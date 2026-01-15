Сподели close
49-годишен мъж е пострадал при пожар на бургаската улица "Гладстон“. Както Burgas24.bg съобщи, огънят е пламнал снощи малко преди 19:00 ч. в кухнята на апартамент, разположен на третия етаж в четириетажна кооперация.

Мъжът е получил обгазяване и изгаряния по лицето. Пожарът е потушен от един противопожарен автомобил и четирима огнеборци.