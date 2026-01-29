Районната прокуратура в Бургас започна проверка, а разследване се води и с участието на ГДБОП, след като видеоклипове с голи клиенти по време на козметични процедури бяха публикувани в канал с порнографско съдържание. Видеата са били тайно заснемани в салон в морския град.Записите са направени със скрита камера в помещение, без знанието и съгласието на клиентите. Заснемането е ставало през 2024 г. Една от потърпевшите жени открива собственото си голо тяло във видео, публикувано онлайн. Клипът е бил гледан от над 50 хиляди души. Жената е подала сигнал в прокуратурата."Кадрите ми бяха изпратени от познати. Така разбрах по най-неприятния начин. Шокът е огромен и ми влияе във всеки аспект от живота. Това е твърде лично – ние се доверяваме на този салон и очакваме конфиденциалност“, разказа потърпевшата.Според Наказателния кодекс и Закона за защита на личните данни създаването и разпространението на видеозаписи без знанието и съгласието на заснетите лица е престъпление. При нарушение Комисията за защита на личните данни може да наложи санкция до 4% от годишния оборот, а при доказано престъпление е възможно и съдебно наказание.Адвокатът на потърпевшата Росен Диев обясни, че видеонаблюдение може да се извършва само при ясни условия – камерите трябва да са видими, да има обозначителни табели и администраторът на лични данни да е регистриран по закон. Заснемане със скрити камери е допустимо единствено от разследващи органи чрез специални разузнавателни средства.От Прокуратурата уточниха, че тепърва ще се установява каква е била целта на заснемането и начинът на разпространение на видеата, както и дали те попадат в категорията на порнографските материали по смисъла на закона. Ще се проверява и дали има други заснети жени и мъже,дали е упражнявана принуда или изнудване и дали записите са разпространявани с търговска цел.Екип на NOVA посети салона, който ежедневно има между 15 и 20 клиенти. На входа има табела за видеонаблюдение, а собственичката твърди, че всеки клиент подписва информирано съгласие за наличие на камери с цел сигурност. Не е ясно обаче защо е имало скрита камера в помещенията, където клиентите са голи.Според собственичката става дума за злонамерена атака, вероятно вследствие на пробив в мрежата за видеонаблюдение. Тя посочи, че сред изтеклите записи има и нейни лични кадри и отрече умишлено заснемане на клиенти."Записите са от пробив в мрежата на кадрите. Аз се чувствам жертва. Там има два записа с доста строг интимен характер, на които съм снимана аз. Това е злонамерена атака, която е насочена към мен" ,твърди Златина.Разследването по случая продължава.