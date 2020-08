5IVE е новата изненада на SPICE MUSIC FESTIVAL - Бургас

© Най-дългоочакваният фестивал, посветен на 90-те започна, а изненадите от SPICE Music Festival продължават до последно! Една от тях е известната момчешка група от 90-те – 5IVE, които пристигат в Бургас, за да се включат в програмата на мястото на VENGABOYS. VENGABOYS, както и C Block не можаха да отпътуват от страните си, заради усложнената обстановка и непрекъснато променящите се рестрикции за пътуване, свързани с COVID-19.



Това е причината и Савина от Антибиотика да не може да се пристигне в България, заради което участието Антибиотика също се отлага за следващата година. "Ситуацията с артистите и изискванията за пътуване по света е много динамична, но реагираме веднага и само за ден успяхме да осигурим 5IVE в програмата на фестивала! Очакваме феновете на 90-те в Бургас и сме сигурни, че и тази година SPICE Music Festival ще бъде най-запомнящото се събитие за тях“ – споделя Николай Тодоров, организатор на събитието.



5IVE е една от най-известните британски "бой банди“ от 90-те, създадена от екипа на Spice girls. Групата успява да завладее сърцата на хиляди момичета по света с хитовете си и харизматичното си присъствие на сцената. Печелят най-престижните музикални награди във Великобритания и по света, а парчета като "When the Lights Go Out“ и "Everybody Get Up“ са хитове, които останаха актуални и до днес. SPICE Music Festival ще продължи до неделя включително, а на сцената ще се качат още Technotronic, MASTERBOY & Beatrix Delgado, C+C Music Factory, Sonique, Corona с участието на бразилската дива Олга де Суза, италианската денс формацията Black Box, британското дуо Maxx, което от 2019 отново се завърна на сцената, Kosheen, Nana, Double You, Tania Evans – оригиналният глас на култовото парче на Culture Beat "Mr.Vain“ и много, много други.